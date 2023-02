Wampelerreiten in Axams und Umzug in Kundl: Fasnacht und Fasching in Tirol

Fasnachtsumzüge und Faschingspartys stehen in Tirol auch am Sonntag auf dem Programm. Wir haben die besten Bilder und Videos für euch.

In Axams geht der große Fasnachtsumzug mit Wampelerreiten in Szene, der in dieser Form nur alle vier Jahre stattfindet. Rund 400 bis 500 Maskierte und Tausende Zuschauer werden erwartet. Der Faszination des gleichermaßen rauen wie geheimnisvollen Axamer Brauchtums mit seinen einzigartigen Figuren kann sich kaum jemand entziehen.