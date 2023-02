Mann wollte offenbar mit Messer in Kufsteiner Bar: Im Gerangel mit Türstehern verletzt

Kufstein – Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag vor einer Bar in Kufstein verletzt worden. Der Mann wollte sich laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Messer bewaffnet Zutritt zu der Bar verschaffen. Es kam gegen 23.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Iraker (26) und den beiden Türstehern aus Afghanistan (31) und den Niederlanden (30). Im Zuge dessen verletzte sich der 26-Jährige an Hand und Schulter. Wie es genau dazu kam, ist noch nicht klar.