Ein Facharzt erklärt: Wenn das Augenlid auf Wanderschaft geht

Schlupflider und Tränensäcke hätte wohl jeder Betroffene gerne los. Wenn die so genannten Schönheitsfehler zu Sehbeeinträchtigungen führen, kann eine Operation sogar notwendig werden.

Der Albtraum fängt für manche Menschen jeden Morgen nach dem Aufstehen an: wenn der Badspiegel statt frischer Augen einen müden Blick zurückwirft. Schuld sind entweder tiefe Ränder unter den Augen und/oder ist die überschüssige Haut, die das Oberlid verdeckt. Tränensäcke und Schlupflider sind in der Gesellschaft weit verbreitet. Und für so manchen sind sie ein Makel im Gesicht. Allerdings einer, der sich auch zu einem gesundheitlichen Problem auswachsen kann.





„Wenn Menschen mit Schlupflidern häufig unter Nacken- oder Kopfschmerzen leiden, sollten sie eventuell einen Augenarzt aufsuchen“, informiert Anton Schwabegger, stellvertretender Klinikdirektor der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie an der Uniklinik Innsbruck. Diese Beschwerden würden oft daraus resultieren, dass aufgrund des hängenden Lids der Kopf weiter in den Nacken gelegt wird – für eine bessere Sicht. „Das passiert im Alltag an sich und insbesondere bei der Bildschirmarbeit“, berichtet der Facharzt. „Durch die andauernde Fehlhaltung entstehen Verkrampfungen im Nacken, die schlussendlich zu Kopfschmerzen führen“, erklärt er weiter.

Davon Betroffene würden außerdem darüber klagen, keinen Blick mehr in den Autorückspiegel werfen zu können, weil dieser weit oben ist.

Um besser zu sehen, kommt es zur Fehlhaltung des Kopfes, es entstehen Verkrampfungen. Anton Schwabegger, Plastischer Chirurg

Auslöser ist die Sichtfeldeinschränkung, weil das schon so weit erschlaffte Oberlid bis über die Pupille hängt. Diese Problematik kann der Augenarzt per Gesichtsfeldmessung, einer so genannten Perimetrie, feststellen.

Die einzige Lösung des Leidens ist eine Operation. Um von den Krankenkassen die Kosten ersetzt zu bekommen, genügt die alleinige Diagnose durch eine Perimetrie aber nicht. „Der behandelnde Chirurg bestimmt, ob sie medizinisch indiziert ist oder nicht. Bei uns in der Klinik werden dafür alle Patienten von einer Chirurgenrunde bei der Morgenkonferenz gesichtet“, berichtet Schwabegger.

Für dieses 40-Augen-Prinzip (zirka) werden dabei vom Patienten standardisierte Fotos der Augenlider auf eine mehrere quadratmetergroße Leinwand projiziert. Anhand dieser Aufnahmen folgt die medizinische Notwendigkeitsprüfung. „Und erst danach kann die Operationsplanung stattfinden.“

Für einige Patienten endet die Besprechung der Klinikmediziner jedoch mit einer Enttäuschung. „Die Gesichtsfeldmessungen der Augenärzte entsprechen nicht immer unseren Einschätzungen“, verrät der Chirurg. So würde es von Zeit zu Zeit vorkommen, dass für Menschen eine Operation wegen fehlender medizinischer Notwendigkeit nicht durchgeführt wird, obwohl die Krankenkasse die Kostenübernahme schon zugesagt hatte.

„Oft wird nur Lidstraffung genehmigt"

Die meisten Oberlid-Geplagten landen jedoch auf dem Operationstisch. „Wir führen fast jeden Tag Straffungen durch“, erläutert Schwabegger. Ein Grund für die Häufigkeit des Eingriffs ist der demografische Wandel. „Es kommen zwar schon Menschen in den 30ern zu uns, die Spitze liegt jedoch um das fünfte bis siebte Lebensjahrzehnt. Denn wenn wir älter werden, fängt auch die Stirnhaut an, sich nach unten zu schieben. Der Hautüberschuss am Oberlid kann auch dadurch entstehen“, schildert Schwabegger die Entwicklung. Und obwohl die Stirnhaut bei der Operation eigentlich berücksichtigt werden sollte, ist dies bei der Kostenübernahme der Krankenkassen nicht vorgesehen. „Oft wird nur die Lidstraffung genehmigt.“

Im Durchschnitt würde die Operation ungefähr 45 Minuten dauern. Die Fäden werden ab dem fünften Tag gezogen, nach ein bis zwei Wochen sollten die Hämatome verschwunden sein. „Die Operierten sind dann wieder gesellschaftsfähig.“

Ähnlich lange dauert die Genesung nach einem Eingriff am Unterlid, im Falle ganz tiefer Tränensäcke. „Aber nur, wenn dadurch ein Ektropium entsteht. Dabei stülpt sich das Augenlid nach außen, sodass seine Ränder den Augapfel nicht mehr berühren.“