Einbruch in Hotel in Hochfilzen: Tresore und Banktaschen entwendet

Holchfilzen – Unbekannte drangen in der Nacht auf Sonntag in ein Hotel in Hochfilzen ein. Sie öffneten gewaltsam eine versperrte Glastür zu der Rezeption und durchsuchten dort mehrere Kästen. Die Einbrecher rissen zwei Tresore aus der Verankerung und nahmen sie mit. Außerdem entwendeten sie eine Kellner-Geldtasche und zwei Banktaschen mit Bargeld.