Kühlcontainer in Brennerbasistunnel durch Schweißarbeiten in Brand gesetzt

Patsch – Im Brennerbasistunnel hat es am Sonntag gebrannt. Schweißarbeiten hatten gegen 13.30 Uhr zwei Kühlcontainer in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die mit fünf Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz stand, konnte das Feuer schließlich gegen 14.15 Uhr löschen. In einer ersten Meldung hatte die Polizei von brennenden Müllcontainern gesprochen, später wurde dies auf Kühlcontainer korrigiert. (TT.com)