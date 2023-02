EC Kitzbühel: Ein Blitzstart sorgt für große Freude

Kitzbühel – Drei Spieler hat der EC Kitzbühel in den vergangenen Tagen und Wochen verpflichtet: einen Vorarlberger (Jannik Fröwis), einen Slowenen (Rok Kapel) und einen Letten (Sandis Zolmanis). Und das Trio hat schnell Spuren am Eis der Adler hinterlassen, denn beim 6:3-Sieg am Samstagabend beim EC Bregenzerwald trafen alle drei – und das exklusiv.