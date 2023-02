Mindestens 19 Tote bei heftigem Regen in Brasilien

Bei sintflutartigen Regenfällen sind in Brasilien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Das Unwetter verursachte ab Samstag Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste des Bundesstaates São Paulo. Mehrere hundert Menschen wurden obdachlos, Straßen waren blockiert. Nach Medienberichten waren Kinder unter den Toten. Gouverneur Tarcísio de Freitas rief in fünf betroffenen Gemeinden den Notstand aus. Die Armee war mit Hubschraubern im Rettungseinsatz.