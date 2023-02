ÖSV trauert nach Gold-Nuller verpassten Chancen nach

Die Enttäuschung stand Manuel Feller nach dem verpassten Gold-Coup im WM-Slalom ins Gesicht geschrieben. Auch die Verantwortlichen im Österreichischen Skiverband trauerten nach dem Abschluss der Titelkämpfe in Méribel/Courchevel einigen verpassten Chancen nach. Medaillen-Festspiele in aussterbenden Disziplinen hübschen die magere Bilanz auf, die ohne Gold dennoch glanzlos wie seit 36 Jahren nicht mehr ausfällt.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober sprach indes auch "enormen Druck" an, mit dem das österreichische Team bei Großereignissen konfrontiert sei. "Wir sagen auch immer, es gibt ja nichts zu verlieren, aber trotzdem ist der Druck von allen da, auch von den Medien, und es ist nicht immer ganz so einfach bei Großveranstaltungen. Daran müssen wir arbeiten." Sie kündigte eine genaue Evaluierung dieser und der Junioren-WM (Platz zehn in der Nationenwertung) nach dem Saisonende an.