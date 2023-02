Schüler bringen Mühlrad am „Auffacher Holzweg“ zum Laufen

Wildschönau, Absam – Das alte Mühlrad am „Auffacher Holzweg“ in Wildschönau lag bereits in seinen „letzten Zügen“. Das Wasser aus der Wildschönauer Ache treibt nun ein neues Rad an – dank Schülern der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam.