Bewusstlos und leerer Akku: Suchaktion nach 28-Jähriger in Achenkirch

Achenkirch – Mehrere Stunden musste eine 28-jährige Deutsche am Sonntag in Achenkirch verletzt in einem Waldstück ausharren, ehe sie gefunden werden konnte. Die Frau war am Nachmittag zu einer Wandertour zur Silberberghütte in Achenkirch gestartet. Beim Abstieg wollte sie eine Abkürzung durch ein wegloses bewaldetes Gelände nehmen.