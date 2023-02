Ski-Nation Nr. 1 – diesen Status haben wir verloren

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober hatte die Medaillenerwartung schon vor der alpinen Ski-WM in Frankreich auf kaum zu unterbietende „vier bis sechs Medaillen“ gelegt. Ein wenig erinnert das Szenario an die Anspruchshaltung der Tiroler VP im Vorfeld der jüngsten Landtagswahl, die jedes Ergebnis über 30 Prozent als Erfolg verkaufen wollte – und das mit 34,7 % schließlich auch tat. So gesehen muss die Ski-WM (siebenmal Edelmetall) als Erfolg gewertet werden. Und doch bleiben angesichts der Rahmenbedingungen Zweifel:

Fehlt es vielleicht doch am Unterbau, an der Verzahnung zu Vereinen als Zellen für Talente? Wurde zu lange darauf vergessen, dass frühzeitige Spezialisierung – Stichwort Stanglfahren – der langfristigen Leistungsentwicklung nicht zuträglich ist? Schon die Junioren-WM in St. Anton/Arlberg (2 x Bronze, Platz 9 im Medaillenspiegel) ließ erahnen, dass in den vergangenen Jahren allerhand verabsäumt wurde. Und dass aus dem System herausgelöste Ausnahmekönner wie Marcel Hirscher etwas übertünchten, was nun unschön zum Vorschein tritt. Die handelnden Personen in den Leitungspositionen haben nun den undankbaren Job, dieses Versäumnis auszubaden. Oder sie nehmen die Situation zum Anlass, um für die alpine Zukunft zu gestalten. Für die Heim-WM 2025 in Saalbach ist es dafür zu spät.