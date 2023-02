Nordkorea testete erneut Raketen, Japan fordert Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Nordkorea hat am Montagmorgen erneut ballistische Raketen getestet. Das südkoreanische Militär sprach von zwei Kurzstreckenraketen, die von der westlichen Region Süd-Pyongan Richtung Japanisches Meergeflogen seien. Die japanische Küstenwache berichtete von drei Geschossen.

Pjöngjang/Seoul – Nach dem wiederholten Abschuss von Raketen durch Nordkorea will Japan eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragen. Das erklärte Ministerpräsident Fumio Kishida am Montag vor Reportern. Das Nachbarland hatte kurz zuvor einige Kurzstreckenraketen aufs offene Meer abgefeuert, nachdem es am Samstag bereits – trotz Verbots durch UN-Beschlüsse – eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet hatte.