Tourismusexperten sehen Handlungsbedarf: Branche muss nachhaltiger werden

Schladming, Innsbruck – Bei der 14. Auflage des „Destination Excellence Circle“ versammelten sich Tourismusexperten führender Alpenregionen. Es gab einen breiten Konsens darüber, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. Intensiv diskutiert wurde die EU-Taxonomie als neues Regelwerk, welche stufenweise immer mehr Unternehmen zur ESG-Berichterstattung, also einem Nachhaltigkeitsreporting, verpflichtet. So müssten bereits für das Finanzjahr 2024 ca. 50.000 KMU in Österreich ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten dokumentieren.