Netzwerk „Gesund ins Leben“: Hilfe für junge Eltern wird ausgeweitet

Das Netzwerk „Gesund ins Leben“ (GiL) bietet Familien, die sich überfordert fühlen, Begleitung und Betreuung an – ab sofort in ganz Tirol.

Lienz, Innsbruck – Die Ankunft eines neuen Erdenbürgers ist grundsätzlich immer ein Grund zur Freude. Manchmal fühlen sich die Eltern aber in der ersten Phase überfordert von der damit einhergehenden Lebensumstellung. Auch andere Faktoren wie Geldsorgen, Stimmungsschwankungen, wenig Unterstützung durch das familiäre Umfeld, Ängste usw. können dazu führen, dass das Mutterglück vom Alltagsdruck überschattet wird.

Unbürokratische Abhilfe schafft hier das Netzwerk „GiL – Gesund ins Leben“ mit seinen Psychologen, Hebammen, Frühförderinnen und Sozialarbeitern. Es bietet Beratung und Begleitung für Schwangere, Eltern und Familien in belastenden Situationen während der Schwangerschaft, nach der Geburt und in den ersten drei Lebensjahren. Besonders hervorheben will das Netzwerk, dass GiL auch Anlaufstelle bei psychischen Belastungen rund um die Geburt ist.