Orchester der Akademie St. Blasius: Beglückende Lieblingswerke

Innsbruck – Ein Programm unter das Motto „Lieblingswerke“ zu stellen, kann alles und nichts bedeuten. Beim Orchester der Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karlheinz Siessl darf man allerdings davon ausgehen, dass die Auswahl erlesen ist und eine Rarität birgt. Dem war auch am Sonntagvormittag im Haus der Musik so. Mit „D’un soir triste“ der mit 25 Jahren so jung verstorbenen französischen Komponistin Lili Boulanger (1893–1918) dürfte sich wohl für den Großteil des Publikums musikalisches Neuland eröffnet haben.

Um welch geniales musikalisches Talent es sich bei der Tochter des französischen Komponisten Ernest Boulanger handelt, davon zeugt der erste Preis beim Prix de Rome, der 1913 erstmals seit Bestehen nach 110 Jahren an eine Frau vergeben wurde. Unter den Preisträgern davor befanden sich so klingende Namen wie H. Berlioz, G. Bizet oder C. Debussy. Lilis Schwester Nadia, ebenfalls Komponistin, war eine lange Schaffenszeit mit entsprechender Anerkennung bis in die 1970er-Jahre hinein beschieden.