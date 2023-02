16-Jähriger floh in Kärnten vor Polizei: Beamte schossen zur Warnung in Boden

Ein Jugendlicher wurde in Kärnten beobachtet, wie er eine Aktentasche mitgehen ließ. Dann floh er vor der Polizei. Die Beamten schossen drei Mal in den Boden zwischen Gleisen.

Eberndorf – Polizisten haben am Sonntag nahe einem Kärntner Bahnhof bei der Verfolgung eines 16-Jährigen, der des Diebstahls verdächtigt wird, drei Schreckschüsse in den Boden zwischen den Gleisen abgegeben. Der Bursche war laut Polizei am Bahnhof Kühnsdorf (Eberndorf, Bezirk Völkermarkt) beobachtet worden, als er eine Aktentasche mitgehen ließ. Der flüchtende Jugendliche wurde von den Beamten schließlich überwältigt. Er war geständig, die Beute blieb aber unauffindbar.