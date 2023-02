ORF-Chef Weißmann legt Stiftungsräten Sparpläne vor: Wo gespart werden soll

Der ORF dürfte einen umfassendne Sparplan durchziehen. Gespart werden soll in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem bei ORF Sport+.

Wien – ORF-Generaldirektor Roland Weißmann präsentiert am Montag im Rahmen eines Sonderfinanzausschusses den Stiftungsräten seine Sparpläne für das öffentlich-rechtliche Medienhaus. Kolportiert sind Einsparungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro für die nächsten Jahre, die nicht nur aufgrund gestiegener Kosten nötig sind. So pochte auch Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) wiederholt auf einen "harten Sparkurs" für den ORF, damit dieser für die Bevölkerung billiger werde.





Wo der ORF spare, sei dessen Sache, so Raab. Sie knüpfte die Einsparungen jedoch an Verhandlungen mit den Grünen über eine geräteunabhänigige Haushaltsabgabe, die die gegenwärtige GIS-Gebühr für Fernseher und Radio ablösen soll. Auch stellte sie mehr gesetzliche Möglichkeiten für den ORF im digitalen Raum in Aussicht. Die Neuregelung der ORF-Finanzierung muss bis 2024 auf Basis eines Verfassungsgerichtshoferkenntnisses (VfGH) neu geregelt werden.

Auch die reine Streaming-Nutzung von ORF-Angeboten hat demnach künftig kostenpflichtig zu sein. Der ORF betonte stets, dass bereits in den vergangenen Jahren ein strikter Sparkurs gefahren worden sei und die künftige Finanzierung nachhaltig sein müsse, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag weiterhin erfüllen zu können.

Wo gespart werden könnte

Einblick in die Sparpläne von Weißmann will indes die Krone haben. Laut Berichten soll das Rundfunk-Symphonieorchester vor dem Aus stehen, auch könnte der Spartensender ORF Sport+ zugedreht werden und in ORF 1 aufgehen. Demnach könnten Sportsendungen dann US-Serien im Programm ablösen. Abgeschafft werden würde der GIS-Apparat mit 240 Mitarbeitern. Diese würden dann vor dem Rauswurf stehen. Eingespart werden soll auch bei Kamerateams und bei Technik, berichtet die Krone.

Kolportierte Höhe der Einsparungen sind rund 300 Millionen Euro. ORF-Chef Roland Weißmann hatte im Herbst des Vorjahres vor hohen Millionenverlusten wegen u.a. stark gestiegener Kosten gewarnt.

Haushaltsabgabe statt GIS-Gebühren

In Sachen ORF-Finanzierung dürfte die Haushaltsabgabe kommen. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) wollte vor wenigen Tagen zwar noch nicht von einer Einigung sprechen, "weil Verhandlungen mit dem Koalitionspartner noch nicht begonnen haben". Doch könne sie sich vor dem Hintergrund eines harten Sparkurses des ORF "einen ORF-Beitrag pro Haushalt vorstellen". Erneut betonte sie, dass der ORF deutlich günstiger werden müsse.

Bestehen bleiben dürfte der bisher im Rahmen der GIS-Gebühr eingehobene Länderanteil, der je nach Bundesland unterschiedlich hoch ausfällt. (TT.com, APA)