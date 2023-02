Sozialministerium arbeitet an Änderung bei Aliquotierung der Pensionen

Wien – Das Sozialministerium plant Änderungen bei der sogenannten Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung nach Pensionsantritt. In einer Stellungnahme gegenüber der APA verwies das Ressort von Johannes Rauch (Grüne) am Montag darauf, dass die Aliquotierung vor allem bei der derzeit hohen Inflation zu Benachteiligungen führe und man deshalb an einer Lösung des Problems arbeite.