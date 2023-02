Unbekannter stahl Tresor aus Après-Ski-Lokal „Saustadl" in Rohrberg

Rohrberg – Die Polizei hofft nach einem Einbruchdiebstahl in Rohrberg auf Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht auf Montag, gegen 23.45 Uhr, verschaffte sich demnach ein Unbekannter Zugang zum Après-Ski-Lokal „Saustadl" an der Talstation der Rosenalmbahn in Rohrberg. Aus dem Büro ließ der Unbekannte einen Möbeltresor mitgehen. Darin befand sich Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich.