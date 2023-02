Vier Verletzte bei Frontalkollision auf Fernpassstraße bei Biberwier

Einem einheimischen Autofahrer (46), der in Richtung Innsbruck unterwegs war, kam trotz Überholverbots und Sperrlinie unmittelbar nach dem Tunnel ein 24-jähriger Slowake mit seinem Pkw entgegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug des 46-Jährigen mehrmals, das Auto des Slowaken drehte sich und blieb am Fahrbahnrand liegen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es wenige Minuten nach dem Unfall zu einer gefährlichen Situation, an der ein Auto aus Deutschland beteiligt war: Gegen 11.25 Uhr fuhr eine Limousine mit Münchner Kennzeichen in Richtung Deutschland an der Unfallstelle vorbei. Dabei kam es beinahe zu einer Kollision mit Passanten. Anschließend fuhr das Fahrzeug bei Rotlicht in den Lermooser Tunnel ein. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Autos oder des Lenkers nimmt die Polizeiinspektion Lermoos (Tel.: 059133/7154) entgegen. (TT.com)