Nach Rekordwerten in Tirol: Folgt auf den Vorfrühling nun der Spätwinter?

Nach den Rekordtemperaturen von fast 22 Grad am Wochenende in Innsbruck bleibt es auch in den nächsten Tagen ausgesprochen mild. Doch danach kündigt sich eine markante Abkühlung an. Auch Schneeschauer im Tal sind möglich.

Innsbruck – Gleich mehrere Allzeit-Temperaturrekorde wurden am Samstag in Tirol gebrochen: Mit 21,7 Grad in Innsbruck (Messstation Universität) war es so warm wie noch in einem Wintermonat in Tirol. Zudem fielen in Haiming (20,5 Grad) und in Imst (19,8 Grad) neue Februar-Stationsrekorde.





Die Temperatur-Hitliste vom 18. Februar

© GeoSphere Austria

Nicht mehr ganz so extrem, aber in dieser Tonart geht es auch zu Wochenbeginn weiter. "Es gibt keine 20 Grad mehr, aber bis Mittwoch bleibt es mit 15 Grad und teils darüber ausgesprochen mild", erklärt Werner Troger von den meteo experts.

Auch aus Erl haben uns frühlingshafte Fotos erreicht. © Leserfoto Peter Kitzbichler

Ab Donnerstag geht der Trend dann nach unten, so der Osttiroler Meteorologe. Eine schwach ausgeprägte Störung sorgt für wechselhafteres und bewölktes Wetter und es kühlt auch geringfügig etwas ab. Die Höchstwerte liegen immer noch um die 10 Grad.

Zum Schluss lässt der Meteorologe doch noch einmal aufhorchen. Laut den Modellen kündigt sich nämlich am Wochenende ein "Comeback des Spätwinters" an. "Die Zeichen stehen auf deutliche und markante Abkühlung", erzählt Troger. Eine stärkere Kaltfront sorge für Niederschlag und auch die Schneefallgrenze werde nach unten gedrückt.