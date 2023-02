Niederländische Ex-Königin Beatrix brach sich in Lech Handgelenk

Lech – Die ehemalige niederländische Königin Beatrix (85) hat sich in Österreich beim Skifahren das Handgelenk gebrochen. Sie sei operiert worden und inzwischen wieder auf Schloss Drakensteyn bei Utrecht, teilte der Hof am Montag mit. Es gehe ihr gut. Beatrix ist eine leidenschaftliche Skiläuferin. Seit Jahrzehnten fährt die Oranje-Familie nach Lech in den Skiurlaub. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Hofes bereits am Freitag.