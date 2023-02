In England vermisste Mutter nach langer Suche tot im Fluss gefunden

London – Nach wochenlanger Suche nach einer vermissten Mutter in Nordwestengland hat die Polizei deren Tod bestätigt. Am Wochenende war im Fluss Wyre in der Nähe der Stelle, an der die 45-Jährige zuletzt gesehen worden war, eine Leiche gefunden worden. Auf einer Pressekonferenz am Montagabend bestätigte die Polizei, es handle sich um die Vermisste. Die Todesursache wurde nicht bekannt. Die Suche hatte das Land seit Wochen in Atem gehalten.