Betrüger gab sich per Mail als Chef aus: Mitarbeiterin überwies fünfstelligen Betrag

Innsbruck – Über einen dreisten Betrugsfall berichtet die Innsbrucker Polizei: Ein Unbekannter hat sich am Montag per E-Mail als Chef eines Unternehmens in der Landeshauptstadt ausgegeben und es so geschafft, von einer tatsächlichen Mitarbeiterin des besagten Unternehmens einen fünfstelligen Eurobetrag zu ergaunern.