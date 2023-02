Skifahrer rach sich Bein in Obergurgl: Unbekannter gab erfundene Personendaten an

Nach einem Zusammenstoß gab der zweite Beteiligte erfundene Personendaten an. Er wird gesucht. Sein Kontrahent brach sich indes das Bein.

Obergurgl – Am Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr sind auf der Piste in Obergurgl zwei Skifahrer zusammengestoßen. Ein 42-Jähriger brach sich dabei das Wadenbein, er wurde von einem Arzt im Ort behandelt. Der zweite Skifahrer gab einen erfundenen Namen und die Adresse einer angeblichen Urlaubsunterkunft an. Der Mann konnte bislang nicht ausgeforscht werden. (TT.com)