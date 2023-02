Fünfjähriger starb bei Ausflug von Kindergarten im Burgenland

Bei einem tragischen Unfall verlor ein Fünfjähriger am Montag in Mattersburg sein Leben. Das Kind verschwand während eines Kindergartenausflugs und wurde nach einer Suchaktion in einem Biotop gefunden.

Mattersburg – In Mattersburg ist am Montag ein fünfjähriger Bub bei einem Kindergartenausflug gestorben. Das Kind hatte sich von der Gruppe entfernt und wurde nach einer Suchaktion in einem Biotop gefunden. Es wurde noch ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, starb dort allerdings, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt, hieß es.