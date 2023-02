Tragödie im Burgenland: Bub (5) starb bei Ausflug von Kindergarten

Bei einem tragischen Unfall verlor ein Fünfjähriger am Montag in Mattersburg sein Leben. Das Kind verschwand während eines Kindergartenausflugs und wurde nach einer Suchaktion in einem Biotop gefunden.

Mattersburg – Ein fünfjähriger Bub ist am Montag bei einem Kindergartenausflug in Mattersburg ums Leben gekommen. Das Kind hatte sich von seiner Gruppe entfernt und wurde nach einer Suchaktion in einem Gartenteich gefunden. Es starb später im Krankenhaus Wiener Neustadt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.





Die Gruppe eines Kindergartens war am Montagvormittag auf einem Ausflug, als der Bub verschwand. Die verständigte Polizei suchte ihn daraufhin mit sieben Streifen, einem Diensthund und Drohnen, hieß es in einer Aussendung. Kurz nach 13 Uhr wurde das Kind im Biotop in einem Garten entdeckt. Die Rettungskräfte starteten die Reanimation und brachten ihn ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt, wo er später allerdings verstarb.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Untersuchungen, erklärten Sprecher der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Nach den Befragungen der Beteiligten werde die weitere Vorgangsweise entschieden.