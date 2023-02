Politikwissenschafter Masala: Ukraine-Krieg wird am Verhandlungstisch beendet

Der Experte Carlo Masala ist überzeugt, dass der Krieg in der Ukraine am Verhandlungstisch beendet werden wird. Die Voraussetzungen dafür würden jedoch auf dem Schlachtfeld geschaffen.

Kiew, Moskau – Der Politikwissenschafter Carlo Masala rechnet damit, dass der Ukraine-Krieg letztlich am Verhandlungstisch beendet werden wird. "Auf dem Schlachtfeld werden die Voraussetzungen für Verhandlungen geschaffen. Das ist mein Punkt", sagte der Militärexperte von der Universität der Bundeswehr in München in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.