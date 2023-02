Insekten in Faschingskrapfen? Telefone bei Arbeiterkammer liefen heiß

Dass seit Jänner Insekten in Nahrungsmitteln verwendet werden können, schürt bei Konsumenten die Angst, dass ihnen solche in Speisen untergejubelt werden, etwa auch in Faschingskrapfen. Viele wissen aber nicht, dass Insekten in anderen Süßigkeiten bereits seit längerem verwendet werden. Angegeben wird das nur als E-Nummer.