61-Jähriger stürzte in Lech über zehn Meter hohen Felsvorsprung ab

Bregenz – Ein 61-jähriger Mann ist am Montag im Skigebiet von Lech am Arlberg 20 Meter über einen Grashang und in weiterer Folge über einen zehn Meter hohen Felsvorsprung abgestürzt. Der ersten Diagnose zufolge zog er sich dabei Prellungen, aber keine schlimmeren Verletzungen zu, informierte die Polizei. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber per Tau geborgen und ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.