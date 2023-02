Gut zu wissen: Was ist der Unterschied zwischen Fasnacht, Fasching und Karneval?

In den vergangenen Wochen wurde in Tirol wieder fleißig gefeiert. Die zahlreichen Fasnachtsbräuche, wie das Wampelerreiten in Axams oder der Schellerlauf in Nassereith unterhielten nach Corona-Pause wieder Tausende Besucher. Morgen, am Faschingsdienstag, steigt das Finale der närrischen Zeit. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fasnacht und Fasching? Und wo liegt der Ursprung des Karnevals?