Siebenfache Mutter gebar Fünflinge: Eines der Babys starb nach drei Tagen

Krakau – Nur wenige Tage, nachdem in Polen Fünflinge geboren worden sind, haben sich die Eltern erneut gemeldet – mit traurigen Nachrichten. „Wir sind am Boden zerstört nach dem Tod unseres jüngsten Sohnes Henry James. Er war drei Tage alt und starb am 15. Februar. Es geschah plötzlich.“ Die Erklärung wurde bereits vergangenen Freitag über das Universitätskrankenhaus in Krakau veröffentlicht, wie polnische Medien berichteten.

Die Fünflinge – drei Mädchen und zwei Buben – waren am 12. Februar in der Klinik zur Welt gekommen. Die Babys wurden in der 28. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt und müssen beatmet werden. Die Kinder heißen Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose und Henry James. Sie wogen bei der Geburt zwischen 710 und 1400 Gramm, jedes Baby war etwa 40 cm groß.