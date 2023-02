Macht ihr euch zum Narren? Mit diesem Faschings-Quiz verlängern wir die fünfte Jahreszeit

Nach den Pandemiejahren war es heuer höchste Zeit, die „richtigen“ Masken hervorzukramen und zu präsentieren: Fasnacht und Fasching haben in Tirol wieder Einzug gehalten – man könnte fast sagen, ein ganzer „Narrathon“ liegt hinter uns. Mit diesem Quiz wollen wir die so geschätzte fünfte Jahreszeit noch ein wenig in die Länge ziehen. Wie gut kennt ihr euch mit den Bräuchen, Begrifflichkeiten und anderen Gepflogenheiten in Tirol und dem Rest der Welt aus?