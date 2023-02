Österreicher im Iran zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Wien, Teheran – Ein im Oktober im Iran festgenommener Österreicher ist zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt worden. Der österreichische Staatsbürger sei am Montag wegen angeblicher Spionage erstinstanzlich zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, teilte das Außenministerium am Dienstagabend mit. Der iranische Botschafter sei deshalb am Dienstag ins Außenministerium zitiert worden, wo ihm „unser unmissverständlicher Protest gegen das Urteil mitgeteilt" wurde, hieß es.