Getötete Fünfjährige in Berlin: Babysitter unter Verdacht, „mindestens eine Stichverletzung“

Berlin – Ein seit Dienstagnachmittag vermisstes fünfjähriges Mädchen aus Berlin ist tot. Es sei am Abend von Passanten im Bürgerpark Pankow mit Verletzungen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Mädchen habe „mindestens eine Stichverletzung" aufgewiesen. Es wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo es aber starb. Ein deutsch-türkischer 19-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht – bei ihm soll es sich um den Babysitter des Kindes handeln. Er wurde noch am Dienstag in der Nähe des Fundorts festgenommen.