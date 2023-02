Mindestens eine Stichverletzung bei getöteter Fünfjähriger in Berlin

Berlin – Wenige Stunden nach dem Tod einer Fünfjährigen in Berlin sind weitere Details zu dem mutmaßlichen Verbrechen bekannt geworden. Das am Dienstagabend gefundene Mädchen habe "mindestens eine Stichverletzung" aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Zuvor hatte ein Polizeisprecher am Dienstag gesagt, das Kind habe Verletzungen, "wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wo das im Raum steht".