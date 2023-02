Volkstheater widmet sich mit "Tiefenbohrung" dem Ölzeitalter

Den Anfang machen am Donnerstagabend in der Roten Bar Samira El Ouassil und Friedemann Karig, die in ihrem Buch "Erzählende Affen" die Geschichte vom Geschichtenerzählen aufgearbeitet haben. Abgewandelt sprechen sie im Volkstheater unter dem Titel "Erwärmende Affen" darüber, "wie wir derzeit über die Klimakrise erzählen und wie wir uns davon erzählen könnten". Am Freitag steht dann Sascha Hawemanns Inszenierung von "Öl!" auf dem Programm: Die Dramatisierung des Romans von Upton Sinclair führt vom einstigen Ölfieber in die Klimakatastrophe und liefert dabei einen rockigen Abgesang auf das fossile Zeitalter. Im Vorfeld kann sich das Publikum in der Roten Bar bei der Stückeinführung auf das Thema einstimmen.