Durch Kunst in Klageräume verwandelte Kirchen

Innsbruck – Die seit 2001 während der Fastenzeit auf Betreiben der Initiative „Kunstraum Kirche“ im Innsbrucker Dom – und seit einigen Jahren auch in einigen anderen Kirchen – stattfindenden Interventionen zeitgenössischer Kunst sind meist schwerverdauliche Kost. Verwandeln Orte, die man mit Schutz, Zuflucht und Trost in Zusammenhang bringt, für 40 Tage in so etwas wie Klageräume, die sehr viel mit uns und der Zeit, in der wir leben, zu tun haben. Um formal ganz bewusst zu irritieren, Fragen zu stellen, ohne wirklich Antworten anbieten zu können.

Eisenbergers Installation im Dom bringt dagegen den Wahnsinn von Kriegen auf den Punkt. Festgemacht an einer „Feuerstelle“, die in ihrer Ambivalenz irritiert. Bilden doch drei sieben Meter hohe, aus Holz nachgebaute Kalaschnikows ein Zelt, das eigentlich Schutz suggerieren sollte. Die Gewehre sind geflämmt, bei ihrer Berührung macht man sich die Hände schmutzig. Die von Transparenten, auf denen „Boom“, „Peng“ und „Zack“ steht, umstellte Installation wird allerdings auch zum Träger von Monitoren, auf denen Videos laufen, in denen die Kalaschnikows brennen oder Hühner Körner picken, die in Form eines Maschinengewehrs am Boden liegen. Ob es die Schalen der von ihnen gelegten Eier sind, aus denen Eisenberger den fragilen Hirtenstab gemacht und in den Altarraum des Doms gestellt hat, sei dahingestellt. Alle drei Installationen werden am Karsamstag wieder abgebaut.