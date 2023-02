Rettungseinsatz bei Seegrube: Urlauberin steckte bis zur Hüfte im Schnee

Ein „Spaziergang“ zur Seegrube löste einen aufwändigen Rettungseinsatz aus.

Innsbruck – Die Nordkette – von Innsbruck aus betrachtet, so nah und doch so fern. Diese Erfahrung musste am Montag eine Peruanerin machen, die an ihrem ersten Urlaubstag in Tirol zu einer Wanderung in Richtung Seegrube aufbrach. Sechs Stunden später steckte die völlig unterkühlte Frau bis zur Hüfte im Schnee, bis Bergretter bei der erschöpften Urlauberin eintrafen.





Sieben Stunden vorher – in der Mittagszeit – ist die etwa 40-jährige Peruanerin zu Fuß in Innsbruck aufgebrochen. Zunächst kam die Frau noch gut voran, doch mit jedem Höhenmeter stieg auch die Schneehöhe. „Sie ist noch dazu auf der Skipiste gegangen“, schildert Bruno Berloffa, Ortsstellenleiter der Innsbrucker Bergrettung. Doch die wurde im Lauf des späten Nachmittags immer eisiger. „Ohne Harscheisen geht da nichts mehr“, so Berloffa weiter. Also wich die Frau an den Pistenrand aus. Und sank dort mit jedem Schritt im weichen Schnee ein.

Schwierige Verständigung

Nach Einbruch der Dunkelheit gegen 18.30 Uhr war die Peruanerin mit ihren Kräften am Ende. Im „Langen Tal“ unterhalb der Seegrube steckte die Urlauberin bis zur Hüfte im Schnee fest. „Sie hat dann die Simkarte aus dem Handy genommen, um so die Notruffunktion zu aktivieren“, schildert der Bergretter. Tatsächlich ging wenig später ein Notruf bei der Innsbrucker Polizei ein. Die Verständigung war schwierig, da die Anruferin kein Deutsch, kaum Englisch, sondern vorwiegend Spanisch sprach. Dennoch war bald klar, dass sich eine Frau im Bereich der Seegrube in Bergnot befand. Wo genau, war allerdings nicht zu eruieren, weil die herausgenommene Simkarte eine Handy-Ortung verhinderte.

„Wir hatten gerade unsere Ortsstellenversammlung und damit genügend Leute vor Ort, um sofort aufzubrechen“, erinnert sich Berloffa. Mit Seilbahn und Skiausrüstung ging es dann auf die Seegrube. „Wir hatten auch ein Team der Berufsfeuerwehr dabei, das uns mit einer Drohne bei der Suche aus der Luft unterstützte.“ Weiters standen Bergbahnmitarbeiter mit einem Ratrac im Einsatz. Aufgrund der Steilheit des Geländes musste die Pistenraupe mit einem Stahlseil gesichert werden.

Es dauerte nicht lange, bis die Einsatzkräfte im Langen Tal auf die Peruanerin stießen. „Die Frau war unverletzt, aber ziemlich unterkühlt und im Bereich der Beine durchnässt“, sagt Berloffa. Im Ratrac konnte sich die erschöpfte Urlauberin aufwärmen. Dann wurde sie mit der Pistenraupe zur Seegrube und mit der Seilbahn ins Tal gebracht. „In die Klinik musste sie nicht, Polizisten fuhren die Frau ins Hotel“, erzählt der Bergrettungsleiter.