Ausbildung für eine neue Generation von Politikern

Wien – Was bedeutet politisches Denken in einem wirtschaftlich ausgerichteten System, wie strukturiert man sich gegen Angriffe von sozialen Medien, wie entstehen Gesetze und welche Folgen haben sie? Dies sind nur einige der Fragen, deren Antworten in einem neuen Ausbildungsprogramm für eine künftige Politikergeneration erarbeitet werden sollen. In anderen Ländern gibt es an der Apolitical Academy bereits eine derartige erfolgreiche Ausbildung. Jetzt soll es ab Sommer den ersten Lehrgang, aufgeteilt auf neun Module, für den deutschsprachigen Raum geben. Der überparteiliche Ableger in Österreich firmiert unter dem Namen Love Politics. Es gehe schlichtweg darum, kann man dem Internetauftritt (lovepolitics.net) entnehmen, neue „verantwortlich handelnde Akteurinnen und Akteure für die Politik auszubilden, um die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken“. Der Lehrgang liefert mit seinem Leadership „das Handwerkszeug, um als Politikerin und Politiker unter extrem herausfordernden Rahmenbedingungen umsetzungsstark, wirksam und glaubwürdig agieren zu können. Das gemeinnützige Recruiting- und Ausbildungsprogramm eröffnet neuen Talenten Wege in die Politik.“