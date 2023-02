US-Wahl 2020: Jury in Georgia empfiehlt Anklagen wegen Beeinflussung

Eine Grand Jury empfiehlt die Anklage von einer ganzen Liste an Personen, die versucht haben sollen, die Wahl zugunsten von Ex-US-Präsident Donald Trump zu beeinflussen. Darunter könnte auch Trump selbst sein.

Washington – Bei den Ermittlungen zu einer möglichen rechtswidrigen Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen 2020 im US-Bundesstaat Georgia durch das Lager von Donald Trump will die zuständige Grand Jury die Anklage mehrerer Personen empfehlen. Dies sagte am Dienstag die Chef-Jurorin Emily Kohrs mehreren US-Medien. Sie nannte aber keine Namen und ließ damit auch offen, ob Ex-Präsident Trump eine Anklage droht.

Die Ermittlungen in Georgia drehen sich um Versuche von Trump, nach der Präsidentschaftswahl vom November 2020 Einfluss auf die Auszählung von Wählerstimmen in dem Bundesstaat zu nehmen. Der republikanische Amtsinhaber war in dem Südstaat seinem Herausforderer Joe Biden mit nur knapp 12.000 Stimmen Unterschied unterlegen. Georgia war bei der Präsidentschaftswahl einer der entscheidenden Bundesstaaten.