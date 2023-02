Pläne für neue Gletscherbahn in St. Leonhard: „Bereicherung für bestehendes Skigebiet“

St. Leonhard i. P. – Die Überraschung ist gelungen: Gerade einmal einen Tag vor der offiziellen Vorstellung in Innsbruck hatten die Pitztaler Gletscherbahnen dem Gemeindevorstand von St. Leonhard ihre Pläne zu einer Fernerkogelbahn vorgestellt. Wie berichtet, sollen am Pitztaler und Kaunertaler Gletscher mit zwei neuen Bahnen und dem Ausbau der Photovoltaikanlagen insgesamt 45 Millionen Euro investiert werden. Die Gemeindespitze von St. Leonhard nimmt diese Ankündigung mit Wohlwollen auf. Mittelfristig bleibt aber der Wunsch nach einem zweiten Zubringer „natürlich ein Thema“, wie BM Elmar Haid und sein Stellvertreter Philipp Eiter unisono hervorheben. Mit möglichen Entschädigungszahlungen, wie sie im Vorfeld der eigentlich abgesagten „Gletscherehe“ mit dem Ötztal in Aussicht gestellt wurden, habe die nun angedachte Fernerkogelbahn aber nichts zu tun.