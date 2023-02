Große Entlassungswelle steht bevor: Firma McKinsey will 2000 Stellen streichen

New York – Den Mitarbeitern der Unternehmensberatung McKinsey steht einem Medienbericht zufolge die größte Entlassungswelle der Firmengeschichte ins Haus. Rund 2000 Stellen sollen gestrichen werden, berichtete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach seien vor allem Beschäftigte betroffen, die nicht in direktem Kundenkontakt stehen.