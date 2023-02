Schwedischer Soldat bei Übung von Lawine erfasst und getötet

Stockholm – Während einer Militärübung am höchsten schwedischen Berg Kebnekaise hat eine Lawine einen Soldaten erfasst. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT am Dienstagabend berichtete, wurde der Mann nach dem Unglück in Nordschweden schwer verletzt gefunden und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus im norwegischen Tromsø gebracht. Dort starb er. Der Schwede gehörte einem Dragonerregiment an, das für die besonderen, subarktischen Verhältnisse trainiert wird. (APA, dpa)