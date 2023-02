Neuer Klimaprotest in Wien: Aktivisten vergossen literweise Öl

Nach einem neuerlichen Klimaprotest der "Letzten Generation" an drei Verkehrsknotenpunkten in Wien hat die Polizei insgesamt 13 Menschen festgenommen. Neben bekannten Klebeaktionen wurde dieses Mal auch literweise Speiseöl auf die Fahrbahn gegossen.

Wien – Mittwochfrüh haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr an drei Knotenpunkten in Wien blockiert. Die Aktionen fanden laut Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich wieder "mit bloßen Händen an die Fahrbahn geklebt" hatten, diesmal am Landstraßer Gürtel, auf der Schönbrunner Schloßstraße und am Verteilerkreis in Favoriten statt. 13 Personen wurden festgenommen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.