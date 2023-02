Prommegger/Schöffmann eroberten Mixed-Team-Silber

Bakuriani – Andreas Prommegger und Sabine Schöffmann haben bei der Snowboard-WM in Bakuriani bei der Premiere des Mixed-Teambewerbs die Silbermedaille gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo unterlag am Mittwoch erst im Finale Nadya Ochner und Aaron March aus Italien. Bronze ging an Julie Zogg und Dario Caviezel aus der Schweiz.