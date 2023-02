Viele betrunkene Lenker und Unfälle: Tiroler Polizei zieht nach Faschingswoche Bilanz

Im Vorfeld hatte die Tiroler Polizei wieder einmal vor Alkohol am Steuer gewarnt. Und verstärkte Kontrollen in der Faschingswoche angekündigt. Die Warnungen wurden nur teilweise gehört, hieß es am Mittwoch in einer Bilanz.

Innsbruck – Vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag kontrollierte die Tiroler Polizei verstärkt Autolenker auf Alkoholisierung. Im Vorfeld war dies angekündigt und gewarnt worden. Das hätte „nur zum Teil gewirkt", räumte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung ein. Auch wenn sich die Mehrheit an Verbote hielt: 113 LenkerInnen wurden alkoholisiert geschnappt, 29 waren durch andere Suchtgifte beeinträchtigt. Seit Jahresbeginn wurden vier Unfälle mit Verletzten dokumentiert, wo Drogen oder Alkohol im Spiel waren. Sieben Personen wurden dabei verletzt (drei im Bezirk Schwaz, eine im Bezirk Lienz und drei im Bezirk Reutte).





🚓 Ergebnis der Alkoholkontrollen: 7278 FahrzeuglenkerInnen wurden auf Alkohol getestet

FahrzeuglenkerInnen wurden auf Alkohol 142 LenkerInnen waren beeinträchtigt

LenkerInnen waren Davon: 69 LenkerInnen mit mehr als 0,8 Promille

LenkerInnen mit 44 LenkerInnen mit Werten zwischen 0,5 und 0,8 Promille

LenkerInnen mit Werten 29 LenkerInnen waren durch Suchtgift beeinträchtigt

LenkerInnen waren durch beeinträchtigt 75 wurde der Führerschein abgenommen

Bei den Schwerpunktkontrollen der Polizei stachen folgende Punkte heraus:

▶️ Bei einem landesweiten Planquadrat am Faschingssamstag wurden in einer Nacht 32 Alkoholdelikte und 9 Drogendelikte festgestellt.

▶️ Bei einer verkehrspolizeilichen Großkontrolle durch die Landesverkehrsabteilung Tirol wurden im Bezirk Innsbruck-Land und in der Stadt Innsbruck am Faschingsdienstag 5 Alkoholdelikte und 4 Drogendelikte festgestellt.

▶️ In Osttirol stieß am Sonntag um 18.35 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Drautal Straße mit einem Fußgänger zusammen. Bei dem Unfall in Sillian erlitt der Passant (60) dabei eine stark blutende Kopfverletzung. Er wurde in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Ein beim Fußgänger durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 0,73 mg/l (1,46 Promille).

▶️ In der Nacht auf Sonntag kam es in Schlitters zu einem Unfall. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Lenkerin eine gemessene Atemalkoholkonzentration von 0,61 mg/l (1,22 Promille).

🔗 Zum Unfallbericht:

▶️ Im Bezirk Reutte kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. Beim Unfallverursacher wurden Anzeichen einer Intoxikation festgestellt.

🔗 Zum Unfallbericht:

▶️ Im Bezirk Schwaz geriet am Montagabend in Buch in Tirol auf der Gemeindestraße Troi eine 23-jährige Lenkerin aus Unachtsamkeit über den linken Fahrbahnrand hinaus und blieb auf der angrenzenden, steil abfallenden Wiese stehen. Die stark betrunkene Lenkerin verließ den Unfallort und wurde später in einem in der Nähe befindlichen Wohnhaus unverletzt angetroffen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 mg/l (2,46 Promille).

Gewinnspiel: 4 x Wellnessurlaub in Tirol TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

▶️ In Gerlos kollidierten am Montagabend auf der Gerlos Straße zwei Autos. Bei einem der Lenker wurde eine Alkoholisierung von 0,68 mg/l Atemalkoholkonzentration (1,36 Promille) festgestellt. (TT.com)