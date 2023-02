„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl trifft Gregor Schlierenzauer

Vor knapp eineinhalb Jahren hat Gregor Schlierenzauer seine erfolgreiche Skisprungkarriere beendet. Der Tiroler spricht mit Marianne Hengl über die Spuren, die seine Erfolge und Niederlagen hinterlassen haben, was er daraus gelernt hat und wie er die Erfahrungen in seinem neuen Berufsleben nutzt.

Innsbruck – „Jede Landung ist ein neuer Start“: So lautete der Titel seines Blog-Eintrags, mit dem Gregor Schlierenzauer am 21. September 2021 sein unvergleichliche Skisprung-Karriere beendete. Ganz leise, ohne großen Rummel. In der 21. Ausgabe von „LICHTblicke und Wegweiser” am Donnerstag ab 18 Uhr spricht er mit Marianne Hengl unter anderem über Lernprozesse, die das Leben für einen bereit hält, und über seine neue berufliche Reise.