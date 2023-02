Papst beklagt „absurden und grausamen Krieg" gegen die Ukraine

Kiew, Rom – Papst Franziskus hat zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffes auf die Ukraine an die Leiden des ukrainischen Volkes erinnert. Am 24. Februar vor einem Jahr habe "ein absurder und grausamer Krieg" begonnen, sagte Franziskus bei der Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan. "Wir bleiben an der Seite des gemarterten ukrainischen Volkes, das weiterhin leidet", betonte der Papst.