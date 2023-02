Test mit legalem Marihuana-Anbau startet in den Niederlanden im Oktober

Coffeeshops in den südlichen Städten Tilburg und Breda dürften als erste die legal gezüchteten Drogen verkaufen.

Amsterdam – Die Niederlande starten im Herbst ein Experiment mit dem Handel mit legal angebautem Marihuana. Coffeeshops in den südlichen Städten Tilburg und Breda dürften als erste die legal gezüchteten Drogen verkaufen, teilte Gesundheitsminister Ernst Kuipers am Mittwoch in Den Haag dem Parlament mit. Es gehe zunächst um eine Testphase.